Espalion. Huit équipes qualifiées pour la finale départementale

Dimanche à Villecomtal, les éliminatoires du district de pétanque en doublette ont livré quelques surprises et ont qualifié 8 équipes pour la finale départementale.

Disputés sur des terrains intéressants, et par un temps clément, ces éliminatoires ont qualifié 3 équipes d’Espalion alors que 13 étaient sorties de poule, 2 de Sainte-Geneviève, 1 de Carladez Pétanque, 1 de Saint-Geniez-d’Olt et 1 d’Entraygues. Mais plusieurs favoris sont tombés : Dorian Théry- Samuel Santos battus par Olivier Bras, Nourredine Touili-Julien Archimbeaud par Thibaut Bories, Stéphane Fradet-Romain Terrisse par Guillaume Petitfrère, Philippe Solignac-Jean-Philippe Marcillac par Alain Denoyelle, Quentin et André Guilloth par Patrick Gal...

Les 8 lauréats défendront leur chance lors de la finale départementale les samedi 1 et dimanche 2 avril à Flavin.

Les qualifiés : Thibaut Bories- Florian Valette, Bruno Beluffi- Jean-Jacques Pègues, Patrick Gal- Yannick Hilaire (Espalion); Julien Teulier- Guillaume Petitfrère, Nicolas Debladis- Aurélien Cayrel (Sainte-Geneviève); Olivier Bras- Thierry Chevalier (Saint-Geniez-d’Olt); André Mauzat- Jean-Pierre Calmettes (Entraygues); Alain et Renaud Denoyelle (Carladez Pétanque).

Eliminatoires triplettes

Dimanche, les éliminatoires triplette, épreuve reine de la pétanque, prendront le relais.

Quarante-cinq équipes venues d’Espalion (12), Le Nayrac (5), Saint-Geniez-d’Olt (5), Sainte-Geneviève (5), Carladez Pétanque (5), Saint-Côme-d’Olt (4), Bozouls (3), Villecomtal (3), Entraygues (3) en découdront sur le terrain sablé de Bozouls, en vue d’obtenir l’une des 8 places qualificatives pour la finale des 15 et 16 avril qui se disputera à Villefranche-de-Rouergue.