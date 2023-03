Najac. La Conciergerie toutes portes ouvertes

Les portes ouvertes, en forme de grand lancement du tiers lieu "la Conciergerie" c’est pour ce dimanche 19 mars autour d’une journée non-stop associant présentation et esprit du lieu situé dans les anciens locaux de la communauté de communes de Najac, animations, échanges et convivialité. Le programme sera le suivant : dès 10 heures ouverture des portes et visites des locaux. À 11 h 30 : apéro concert / Jam session, 12 h 30 pique nique partagé, 13 h 30 Circle song animé par Isabelle Berlioz, 15 heures conférence sur l’histoire de la danse "Accroche toi Gisèle", une histoire de la danse en 45 min et en oubliant des trucs, 16 h 30 goûter et 17 heures clôture.

Maison du gouverneur

La réouverture est annoncée pour le 1er avril prochain. Elle coïncidera avec la première journée du Salon du goût. Au menu de nouvelles expositions, de nouveaux ateliers, des visites thématiques, des enquêtes et jeux de piste, un parcours en famille, des animations, un spectacle théâtral, des conférences, des concerts, un cluedo géant… de quoi régaler grands et petits ! Le programme complet du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue sur le site www.bastidesdurouergue.fr et sur le site www.maisondugouverneur-najac.fr, en version papier dans les offices de tourisme.

Forteresse

Autre ouverture habituelle pour le premier week-end d’avril, celle de la forteresse. Les visites auront lieu pour ce mois d’avril tous les jours de 10 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 17 h 30

Journée du 19 mars

La commémoration à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie aura lieu le samedi 18 mars à 11 heures devant le monument aux morts. Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

Comité des fêtes

Le comité des fêtes de Najac organise une réunion publique pour toutes celles et ceux qui souhaitent être bénévoles pour les marchés nocturnes (les mercredis du 5 juillet au 6 septembre) et pour la fête du mois d’août les 19, 20 et 21 août 2023. Cette réunion aura lieu le lundi 20 mars à 20 heures à la salle des fêtes de Najac.

Hors Loge

Au programme d’Hors Loge, mercredi 22 mars ; à 17 h 30, le Cercle des lecteurs. Le cercle de lecteurs est un lieu de rencontre pour les amateurs de livres (tous genres confondus), en partenariat avec la bibliothèque de Najac. Il s’agit de partager ses lectures pour rencontrer de nouveaux textes.

Aucune lecture obligatoire, aucune critique formelle ! Nous nous réunissons mensuellement à Hors-Loge, anglophones et francophones. Chaque lecteur et chaque lectrice nous rejoint au jour dit, pas d’obligation, sinon celle d’adhérer à l’association.