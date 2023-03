Sébazac-Concourès. L’association Variétés locales 12 cultive le calendrier des activités

Dernièrement se tenait à la salle des associations, l’assemblée générale de Variété locales 12, section de Sébazac en présence de François Aigouy et Gérard André représentant la Fédération départementale. Les participants étaient accueillis avec café et gâteau offert par Monique Foulquier épouse de l’ancien président de l’association.

Yvon Buscaylet, coprésident, accueillait les participants et remerciait la mairie pour l’aide à l’entretien du verger des Igues.

Jean Claude Vaysse, trésorier, présentait les comptes pour l’année 2022. Le résultat financier est positif. L’association compte 29 cotisants. Cette année la production de jus de pomme s’élève environ à 700 bouteilles (pommes du verger des Igues et du don de pommes de M. Durand de Laissac).

Jean François Malet présentait le projet de mise à jour et de rénovation du site internet de l’association départementale. Il invitait les membres à fournir articles et photos, anecdotes, recettes… pour nourrir le site.

Daniel Miquel coprésident, présentait les activités réalisées en 2022 : février : taille au verger des Igues, 5 mars : AG de Sébazac et démonstration de taille, 15 et 22 mars : démonstration de greffe et distribution d’arbres aux enfants de l’école de Concourès, et de Sébazac, avril : épandage du BRF au verger des Igues (sous la neige), juin : rencontre des responsables des sections du département, septembre : participation au forum des associations, octobre : visite du verger de l’abbaye de Bonneval en repérage et participation à la journée de rencontre départementale à Saint-Hippolyte, novembre : participation à la fête des fruits et identification et génotypage de variétés anciennes à Salles-la-Source.

En 2023 : c’est au tour de la section de Sébazac d’organiser la rencontre départementale : programme établi prochainement.

Yvon Buscaylet coprésident, présentait les activités prévues en 2023 : entretien du verger (BRF et bouillie bordelaise), rénovation des panneaux d’identification des espèces, repérage des dates de floraison, greffes. géolocalisation des arbres à la demande de l’INRA d’Angers, achat d’une machine à laver les bouteilles. Pas de distribution de greffe aux écoles cette année,

Rencontre nationale prévue le 29 mars à Angers, la fédération départementale souhaite qu’une ou deux personnes puissent y participer.

Après le repas pris au restaurant de L’Eldorado, tous les participants se retrouvaient au verger des Igues en présence d’un public intéressé à la taille et au greffe, proposés par Gérard André.

Le bureau : coprésidents : Yvon Buscaylet et Daniel Miquel, secrétaire : Gérard Bonnafis, trésorier : Jean-Claude Vaysse