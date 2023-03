Naucelle. Le "marché côté jardin" sera à nouveau à l’agenda 2023

C’est dans les locaux de la bulle Verte, que l’équipe de bénévoles de Naucelle Gare animation s’est retrouvée récemment pour dresser le bilan de ses actions. Mais l’important était aussi de se projeter sur 2023, ce que n’ont pas manqué de faire les responsables de l’association.

La principale animation en 2022 était bien entendu le "Marché Côté Jardin", qui perdure depuis plus de 20 ans sur le quartier de Naucelle-Gare. Au fil du temps, il s’est décalé de la place de l’Occitanie vers la zone de l’Issart. Un lieu idéal qui permet aux exposants de disposer de plus de place et de conserver un espace dédié au vide grenier. Quelques temps forts à retenir encore en 2022 : le 4 septembre, avec l’arrivée du train à vapeur en collaboration avec VVV. Une foule importante s’était rassemblée à la gare pour l’arrivée de la "vieille dame". S’ensuivit une collation sous un chêne centenaire. Toujours sur le même thème, le 2 octobre, la municipalité inaugurait la rue de la gare en y ajoutant "Paul Bodin", le concepteur du viaduc.

À noter au rayon des prochaines animations : 21 mai, organisation du marché côté jardin ; en revanche, la date du repas des voisins n’est pas encore définie.