Onet-le-Château. Les 6e et 5e ont découvert l’effet "waooh" du very math trip !

Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les 6e et 5e ont assisté au one math show de Manu Houdart, à La Baleine.

Quel pari fou que d’avoir décidé de mettre en scène, de façon décalée et ludique, les mathématiques pour les rendre plus amusantes et nous faire aimer cette matière fascinante, mais presque effrayante… Le show de Manu Houdart est drôle et s’adresse même à ceux qui pensent être des cancres ! Il est truffé d’anecdotes et de moments "waooh" qui nous embarquent pour un voyage ludique, pédagogique et à la passion joyeusement contagieuse.

Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’est encore amusé ce lundi après-midi à La Baleine, devant des collégiens ébahis, à nous démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le bonheur et l’amour peuvent dépendre d’une simple équation… en fait, d’après l’enseignant agrégé en mathématique et reconverti dans le stand up "Les maths doivent être un jeu et non pas une matière soumise à une évaluation des élèves…".

Et ce ne sont pas les collégiens de 6e et 5e venus l’applaudir qui diront le contraire, ils sont ressortis émerveillés (réconciliés avec les maths ? Qui sait ?), en chantant " De toutes les matières, c’est les maths que j’préfère, c’est les maths, quand on m’parle de nombres, moi je vois N, Z, D, Q, R ! De toutes les matières, c’est les maths que j’préfère, c’est les maths, mon héros à moi, c’est Pierre de Fermat !". Impressionnant, non ?