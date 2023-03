Estaing. Les associations se mobilisent pour la Saint-Fleuret

Samedi 11 mars, le foyer rural avait convié les présidents de toutes les associations estagnoles à une réunion de concertation en vue de préparer la Saint-Fleuret et lui redonner sa dynamique festive d’autrefois.

Les associations ont répondu présentes à cet appel et, dans un esprit tant solidaire que constructif, ont toutes fait des propositions d’animations intéressantes tant pour l’après-midi du samedi 1er juillet que celui du dimanche 2 juillet. Ces animations ne seront pas dévoilées aujourd’hui mais sachez qu’elles seront nombreuses, de nature ludique, sportive, musicale, ou encore culturelle… et qu’il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Afin d’avancer dans la concrétisation de ce programme, une prochaine réunion est prévue dans un mois.