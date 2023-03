Bozouls. Les vins languedociens en dégustation à la Route d’argent

L’établissement la Route d’argent repris par Océane et Loïc Gay en 2020 a connu bien des péripéties depuis le 1er mars 2020 date de la reprise. 17 jours après l’ouverture leur établissement a été contraint de fermer en raison de la pandémie. Quelques mois plus tard, ces jeunes restaurateurs mettent en place des repas à emporter afin de rester en contact avec la clientèle, et d’assurer l’hôtel suivant les règles de restrictions.

À présent, forts de ces contraintes, Océane et Loïc mettent en place une soirée dégustation et de partage le jeudi 30 mars après ces trois années difficiles.

En présence du vigneron Domaine de Mortiès, un vignoble situé au nord de Montpellier sur le versant du pic Saint-Loup qui produit des vins de caractère unique d’un terroir exigeant et exceptionnel, Loïc le chef cuisinier adaptera ses mets de dégustation en majorité locaux dont des produits proviennent principalement de la ferme de Mayringnac (commune de Rodelle). Océane, passionnée d’œnologie, expliquera et présentera les vins avec la collaboration du vigneron.

La dégustation est limitée à 16 personnes autour d’une table ovale avec la présence des producteurs, "un événement qui se veut très convivial et de partage afin d’apprécier et d’échanger les mets qui excitent nos papilles", souligne Océane.

Une autre soirée est programmée avant l’été avec le domaine de l’Odyssée du Roussillon (Pyrénées-Orientales).

Une troisième à l’automne avec le domaine Mas de Daumas Gassac un vin qui se veut le plus Bordelais des Languedoc face à l’épreuve du temps.

Soirée dégustation sur réservation au 05 65 44 92 27 ou laroutedargent@gmail.com ou La route d’argent 1 route d’Espalion 12 340 Bozouls.