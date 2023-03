Notre-Dame de Paris : une exposition pour suivre les travaux du chantier

En vue de la réouverture de Notre-Dame en décembre 2024, la Maison du chantier et des métiers de l'Espace Notre-Dame propose une exposition pour suivre le chantier du patrimoine parisien. Le public pourra suivre l'évolution des travaux, au fil du temps à travers cette exposition, installée sous le parvis de la cathédrale.

En avril 2019, Notre-Dame de Paris prenait feu, sous les yeux ébahis du monde entier. La solidarité s'est mondialement organisée pour sauver ce patrimoine emblématique de Paris et restaurer sa flèche, entièrement emportée par l'incendie.

Aujourd'hui, on peut visiter une exposition inédite pour comprendre et suivre le chantier de la réhabilitation. C'est la Maison du chantier et des métiers de l'Espace Notre-Dame qui dévoile les opérations à l'œuvre pour rendre au site, tout son lustre d'antan. Pour découvrir cette exposition, rendez-vous sous le parvis de la cathédrale.

Le public pourra découvrir les grands travaux entrepris depuis le 15 avril 2019, ainsi que les hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien, en vue de sa réouverture en décembre 2024.