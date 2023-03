Quésaco : le Pick me Boy, le garçon "trop gentil" des réseaux sociaux

(ETX Daily Up) - Après la "Pick me Girl", qui veut se démarquer des autres filles à tout prix pour attirer l'attention des garçons, voici le "Pick me Boy". Ce type d'homme, un brin manipulateur, fait exprès de se dévaluer pour attirer la sympathie des femmes.

Il suffit de passer quelque temps sur la plateforme TikTok pour voir émerger ce nouveau terme : le "Pick me Boy". Cumulant plus de 480 millions de vues sur TikTok, le terme s’est popularisé ces derniers temps en raison de l’affluence de vidéos satiriques d’internautes sur cette version masculine du "Pick me". Si l’on se réfère au site Urban Dictionary, le "Pick me Boy" est un homme qui "utilise l'autodépréciation de manière manipulatrice pour qu’une fille sorte avec lui". Il dira exprès et en exagérant du mal de lui-même afin d’amener la fille à le contredire et à lui faire des compliments. Le genre de garçon qui fait croire qu'il manque de confiance en lui, mais qui, sans que la fille ne s'en rende compte, parvient à sortir avec elle. Car si elle n'acceptait pas de rendez-vous, elle passerait vraiment pour une personne méchant En résumé, il utilise son soi-disant "mal-être" pour avoir le soutien émotionnel d’une femme qu’il apprécie.

Comment reconnaitre un "Pick me Boy" ? Il exprime des opinions féministes progressistes qu’il ne pense pas vraiment. Il se vante d’être trop gentil alors que les femmes préféreraient les "mauvais garçons". Sa différence fait de lui un paria et un motif des rejets aux yeux des autres, ce qui le rend encore plus auto-centré. En réalité, le "Pick me Boy" est toxique et manipulateur. Mais finalement tout comme sa version féminine, il souhaite une attention et une approbation constante de la part de l’autre sexe. Il valorise très souvent les femmes qu’il côtoie, se dénigrant lui-même au passage.

Le terme, bien que nouveau, prendrait ses racines dans le mot simp, qui est né dans le milieu du gaming et dans l’argot afro-américain. Le "Pick me Boy" serait en effet une variante. Comme le simp, c’est un homme qui cherche désespérément l’attention des femmes. En 2018, le terme "Pick me Man" est apparu pour la première fois dans des magazines en ligne américains comme The Root, mais il ne deviendra populaire qu’en 2021 sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok, des milliers de vidéos caricaturent le "Pick Me Boy". L'internaute Kaylin Wiley, se filme déguisée en "Pick me Boy". Affublée d’un sweat à capuche, avec un air faussement négligé, elle se met dans la peau de ce garçon peu sûr de lui, qui n’arrive pas à avoir de copine à cause de son extrême gentillesse. Il y a aussi le compte Acccurateantics, avec sa série de vidéos sous le personnage de Timothy Bichboy, "The Professsional Pick me", qui affiche des opinions féministes faussement progressistes à outrance pour attirer la sympathie des femmes. "Je me suis injecté des oestrogènes du marché noir pour ressentir ce que les femmes vivent au quotidien". Bien que les vidéos soient satiriques, les internautes en commentaire semblent déjà avoir rencontré dans leur vie au moins une fois un "Pick me Boy", sans avoir pu le définir. "Pourquoi j’ai l’impression que c’est mon ex dont tu parles ?", lit-on dans les commentaires. Ou encore "J’ai laissé un mec comme ça me briser le coeur".