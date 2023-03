"Rabelais" : un spectacle jubilatoire

"Rabelais, portrait d’un homme qui n’a pas dormi tranquille" est le spectacle proposé jeudi dernier par les Espaces Culturels. Une belle performance d’acteurs pour Philippe Bertin qui incarne le célèbre écrivain et Michel Laliberté qui joue sept personnages qui ont traversé sa vie et son œuvre. Un spectacle flamboyant mis en scène par Jean-Pierre Andreani qui en est l’auteur avec Philippe Sabres. Un feu d’artifice sans temps mort dans la langue tonitruante de Rabelais pour cette pièce qui met en exergue la liberté de pensée et d’expression toujours ô combien d’actualité ! Prochain rendez-vous le vendredi 24 mars à 20 h 45 au Théâtre municipal avec "Danton Robespierre, les racines de la liberté" de la Cie Fracasse. Les deux grands noms de la Révolution de 1789 seront face à face pour une ultime rencontre dans une France en proie à la violence et à la terreur.

Réservations (fortement conseillées) : Espaces Culturels au 06 87 95 09 82 - par mail : billetterie@espaces-culturels.fr. Office de tourisme : 05 36 16 20 00.