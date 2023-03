Prades-Salars. Retour sur les bancs de l’école pour huit membres du club des amis

L’ordinateur a remplacé momentanément livres, cahiers et crayons. Cette formation dispensée par l’Udaf a été animée par Roxane qui a mis toute son énergie, sa patience et ses compétences pour tenter et réussir à réveiller les cerveaux des stagiaires particulièrement attentifs et intéressés. Cette formation s’est déroulée sur cinq sessions de deux heures avec comme contenu la découverte de l’ordinateur et d’internet, les bases du traitement de texte, l’utilisation de la messagerie et du téléphone, le principe de la formation étant basée sur un accompagnement individuel. L’enseignement de qualité a permis aux stagiaires de se familiariser avec les outils et les différentes formes de leur utilisation. Elle a aussi "dédramatisé" son approche. Comme l’exige la tradition locale, cette ultime formation proposée par l’Udaf s’est terminée dans la bonne humeur et autour d’une bonne table.

Les dates à retenir

Le 28 mars, journée Proconfort à la salle des fêtes à 9 heures. Le 9 avril, quine du club à la salle des fêtes à 20 h 30. Le 10 avril, chasse aux œufs de Pâques à partir de 14 h sur la place du village, tous les enfants sont conviés à cette animation proposée en partenariat avec le comité d’animation. Le 11 avril sortie stockfish et le 20 juin visite de Rocamadour Padirac (pour tous renseignements ou inscriptions 06 81 08 78 46 ou 07 68 92 70 42).