Sur YouTube TV, vous allez pouvoir regarder plusieurs programmes en même temps

(ETX Daily Up) - YouTube compte bien tirer profit de l'impatience des consommateurs. La plateforme vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité permettant aux abonnés YouTube TV de regarder plusieurs programmes en même temps. C'est ce qu'on appelle le "Multiview" ou "l'affichage multiple".

De nos jours, il est de plus en plus difficile de se concentrer sur une seule et même tâche. Si vous aussi vous avez tendance à lancer une série sur votre télévision, tout en scrollant sur votre smartphone pour suivre différents réseaux sociaux, la nouvelle fonctionnalité de YouTube TV va sans doute vous plaire.

Pour séduire les consommateurs impatients, la plateforme, uniquement accessible aux Etats-Unis, a décidé de lancer le "multiview" : la possibilité de regarder jusqu'à quatre programmes en simultané sur leur écran.

YouTube TV semble miser sur le sport pour mettre en avant sa nouvelle fonctionnalité. La plateforme qui s'est elle-même décrite comme "la maison pour les amateurs de sport", a décidé de faire cette annonce en amont de la "March Madness", le tournoi annuel du championnat universitaire américain de basket, l'un des plus gros événements sportifs aux Etats-Unis.

Il faut tout de même souligner que cette nouvelle option n'est pour le moment disponible que pour une poignée de membres. Ces derniers pourront choisir d'activer l'audio et les sous-titres entre les différents streams ou encore de mettre l'un des programmes en grand écran.

YouTube a révélé avoir réfléchi à cette option depuis longtemps mais a dû repenser toute la technologie pour permettre au plus grand nombre d'abonnés d'avoir la possibilité d'accéder à cette option, peu importe leurs appareils.

"Nous introduisons progressivement le multiview et nous recueillons les réactions des abonnés au fur et à mesure. Ces informations nous aideront à améliorer l'expérience à l'approche du coup d'envoi de la saison de football de la NFL, cet automne. Au fil du temps, nous affinerons et ajouterons de nouvelles fonctionnalités à l'affichage multiple, notamment la possibilité de personnaliser vos propres flux d'affichage multiple. Et, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, nous envisageons d'intégrer cette expérience multiview à l'application YouTube principale sur les téléviseurs dans le courant de l'année", a déclaré German Cheung, ingénieur à YouTube TV.