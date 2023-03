Réquista. Une bonne participation au loto des aînés

Le soleil qui incitait à la promenade n’a pas détourné les participants de la salle de spectacles où se tenait le grand loto annuel de l’association génération mouvement de Réquista alors qu’ils auraient pu réserver des cartons tenus par l’ordinateur. Mais les occasions de rencontres sont rares et il vaut mieux ne pas les manquer. La présidente du club, Danielle Dalmayrac, a remercié les participants et les généreux donateurs de lots ainsi que les membres du conseil d’administration qui ont aidé à mettre les tables, préparer les lots, la sono etc. pour une bonne organisation. Plus de 16 tirages étaient en jeu pour la première partie ainsi que pour la deuxième. On pouvait gagner des paniers de charcuterie, de fruits, de légumes, de fromage, de l’aligot…

Le gros lot de la première partie était un repas gastronomique pour deux personnes au restaurant "l’Épicurien" d’Albi. Penchés sur leurs cartons les participants étaient attentifs au numéro qu’ils pouvaient retrouver sur un écran.