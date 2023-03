Une master class samedi avec Rija Randrianivosoa

Le festival Mines de jazz, dont c’est la 20e édition, va se dérouler du 3 au 6 mai. Plusieurs animations auront lieu en parallèle avec notamment une master class animée par Rija Randrianivosoa, dès ce samedi 18 mars, à l’espace Yves Roques, à Decazeville, de 14 heures à 17 heures.

Guitariste, né en 1971, à Madagascar, Rija a appris au contact des plus grands maîtres de la musique traditionnelle de Madagascar (Rakoto Frah, Erick Manana, Regis Gizavo, Kolibera, Olombelo Ricky, etc.). Sa pratique du marovany (instrument traditionnel, sorte de harpe) ainsi que du kabôsy (sorte de luth) nourrit fortement son approche de la guitare. Rija possède deux diplômes d’Etat (jazz, option Guitare et musiques actuelles option basse électrique).

Il enseigne actuellement au conservatoire à rayonnement régional Jacques Thibaud, à Bordeaux, ainsi que l’improvisation jazz au pôle supérieur d’Enseignement musique et danse d’Aquitaine. Il intervient par ailleurs en tant que tuteur pédagogique auprès d’étudiants du pôle supérieur de Bordeaux qui se destinent au métier de professeur de musique.

Ouvert à tous les musiciens, inscriptions : secretariat@minesdejazz.fr