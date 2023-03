Une reconnaissance méritée et attendue

Tous les acteurs de l’aide à domicile du Bassin et de la vallée du Lot se sont retrouvés à Viviez pour marquer le moment.

Pour la première fois, ce 17 mars, le travail des aides à domicile est symboliquement reconnu par le Ministère des Solidarités de l’Autonomie et des Personnes Handicapées, au travers de cette première journée nationale de l’aide à domicile. Les élus, directeurs et bénévoles des services de maintien à domicile du bassin decazevillois et de la vallée du Lot ont voulu se réunir pour se faire l’écho de cette reconnaissance tant méritée.

"Nous tenons à souligner l’engagement sans faille des aides à domicile qui interviennent au quotidien auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Nous apprécions cette belle initiative qui rend les professionnels de l’aide à la personne, visibles aux yeux de tous ! Pour leur engagement, leur mobilisation et leur professionnalisme auprès des plus fragiles, nous les remercions", insistent les responsables.

Présents sur la photo

Aassd : Marion Bonnafous. ADMR : Laure Pradeilles directrice de la fédération aveyronnaise, David Swiatek responsable de territoire, Bertrand Chacun, responsable territoire Montbazens/Rignac/Lanuéjouls, Jacques Soulié, bénévole Montbazens, Anne-Marie Dalmon bénévole Berges et coteaux, Alain Nicolas bénévole pays de Capdenac, Élisabeth de Souza bénévole pays de Capdenac. CCAS Aubin : Magali Garric élue, Charlène Cuesta élue, Émilie Bec responsable Saad. CCAS Decazeville : Marie-Hélène Murat Guiance élue, Corinne Carrey Bourrel responsable aide à domicile. CIAS Bassin Vallée du Lot : Jacques Gaubert président, Catherine Lebon directrice.