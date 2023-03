Sénergues. Vif succès à la "Rencontre des musicaïres del païs"

C’est une salle des fêtes comble qui a accueilli, dimanche 12 mars, l’association des musicaïres del païs. Cette rencontre folklorique est devenue une véritable institution. En effet, depuis près de 25 ans, elle se déroule, à Sénergues, grâce à la forte implication du groupe folklorique local Lous Castelous.

La quinzaine de musiciens a fait danser presque sans interruption de seize heures à minuit, ce nombreux public amoureux des danses folkloriques et traditionnelles. Petite interruption vers dix-neuf heures trente, pour déguster une savoureuse soupe paysanne suivie de non moins délicieux choux farcis maison, préparés et servis par les Castelous.

Après cet intermède réconfortant, très apprécié des convives, la danse a repris tous ses droits, au grand bonheur des inconditionnels de bourrées, gigues, brise-pieds, crouzades et autres scottishs, mais aussi tangos et valses.

Le président des Castelous, Benoît Clot, était ravi de cette belle fréquentation en hausse par rapport à l’an passé, peut-être liée à l’effet post-Covid, sans pour autant retrouver celle des premières années où plus de 300 personnes se pressaient dans une salle des fêtes qui ne bénéficiait pas des commodités actuelles.