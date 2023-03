Aveyron : 3e jour de grèves et de manifestations à Saint-Affrique, avec le soutien de Carole Delga

Pour la 3e journée consécutive, lycéens, enseignants et personnels municipaux en grève ont défilé dans les rues.

Petite, mais tenace : comme la veille et l'avant-veille, environ 120 personnes ont manifesté en faisant le tour de ville à Saint-Affrique. Des lycéens, des enseignants, mais aussi les services municipaux en grève depuis trois jours, remontés contre la réforme des retraites et maintenant contre le 49.3. Depuis trois jours les employés communaux ne font plus le ramassage des poubelles dans la Vilote, excepté celles de l'hôpital Emile-Borel, selon le Progrès Saint-Affricain.

Ce vendredi 17 mars vers 9 heures du matin, le piquet de grève qui bloque depuis 72 heures les locaux des services techniques a reçu le soutien apprécié de la présidente de la région Occitanie Carole Delga, qui avait passé la nuit à Saint-Affrique après une visite la veille dans le Sud-Aveyron, à Camarès et Sylvanès. Pour elle, l'utilisation du 49.3 par le gouvernement sur le délicat sujet des retraites est "une insulte au monde du travail et au peuple français". Elle était accompagnée du conseiller régional saint-affricain Clément Carles, selon Midi Libre.

Le même jour, une cinquantaine de lycéens se sont rassemblés devant la cité scolaire Jean-Jaurès malgré la reprise des cours (ils étaient une centaine la veille).

Une nouvelle manifestation est programmée ce samedi 18 mars à 10h30 devant le kiosque.