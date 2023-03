Aveyron : ça roule cet été pour un nouveau truck-show beau comme un camion à Laissac

La première édition en 2022 avait été couronné de succès, la municipalité remet donc la gomme.



David Minerva, le aire de Laissac-Sévérac-l’Église, a convié les bénévoles qui avaient œuvré pour la première édition du Truck show de l’été dernier. Cette manifestation fut une belle réussite puisqu’elle a rassemblé plus de 100 camions exposés sur l’esplanade du Foirail, enregistré presque 4 000 entrées et généré 15 000 € de bénéfice.

Une réflexion pour une deuxième édition s’imposait donc à peine pour la reconduite de cette manifestation, et toutes les bonnes volontés désireuses de s’investir dans cette préparation étaient et sont toujours les bienvenues.

Un bon nombre de personnes a répondu à cet appel et la nouvelle organisation a commencé à prendre forme. Le 2e truck-show aura donc bel et bien lieu les 22 et 23 juillet 2023. Une nouvelle association va être créée et un programme d‘animation autour des chauffeurs ainsi que pour le grand public va être affiné et amélioré.