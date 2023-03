Aveyron, Lozère et Cantal : il vole pour 1 500 euros d'alcool et se fait attraper les bras chargés de bouteilles

Dans trois départements dont l'Aveyron, le principal suspect a dérobé pour 1 500 euros de bouteilles d'alcool dans différents magasins et supermarchés.

Dans plusieurs départements, le voleur s'attaquait aux commerces pour y dérober des bouteilles d'alcool. Son épopée a pris fin en Aveyron, sur le secteur de Marcillac-Vallon, mardi 14 mars 2023.

Une patrouille de réservistes de la gendarmerie était postée en surveillance et en prévention des cambriolages, et a justement été alertée par le gérant d'un supermarché. Un vol de plusieurs bouteilles d'alcool était en cours dans son établissement.

La brigade locale de gendarmerie est rapidement arrivée sur les lieux. Une voiture suspecte a été interceptée, et pendant le contrôle, le voleur présumé en a profité pour prendre la fuite à pied. Pour un temps.

55 bouteilles d'alcool et de vins

Le suspect est parti en courant avec six bouteilles de vodka et de champagne dans les bras. Il a fini par être retrouvé 400 mètres plus loin du lieu de fuite, dans une propriété privée où il avait tenté de se cacher.

Durant sa garde à vue, le suspect est confondu avec d'autres affaires similaires qui ont été commises au début du mois en Aveyron, dans le Cantal et dans la Lozère. Un total de 55 bouteilles d'alcool et de vins aurait été dérobé, pour un préjudice de 1 500 euros.

Le suspect a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal.