Rodez. Ce vendredi 17 mars, on met à l'honneur le travail des aides à domicile, "maillon essentiel" de la vie des plus fragiles

Ce vendredi 17 mars, cette journée lancée par le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, doit permettre de mettre en valeur ces métiers trop souvent méconnus.

Le 17 mars 2020, le premier confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 était décrété.

49 associations

Aujourd’hui, le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a décidé d’organiser une journée nationale des aides à domicile, considérés comme "un maillon essentiel" de la vie des plus fragiles et qui ont grandement œuvré durant cette période. À cette occasion, l’ADMR a souhaité rebondir pour organiser plusieurs rendez-vous à travers ses 49 associations implantées sur l’ensemble du département.

"Des métiers encore trop méconnus et souffrant de préjugés"

Pour Laure Pradeilles, directrice de l’ADMR, cette journée est aussi et surtout l’occasion de présenter des métiers "qui sont encore trop méconnus et qui souffrent de préjugés". De son côté, Nicole Cristofari, la présidente, rappelle que "les besoins en aide à domicile sont grandissants". "La population de notre département, comme d’autres, est vieillissante et de plus en plus de personnes expriment le besoin de rester à domicile le plus longtemps possible", assure-t-elle.

Revalorisation des salaires

Car, ces métiers sont encore et toujours confrontés à des problèmes de recrutement et de fidélisation. "Ce sont pourtant 225 000 salariés en France, dont 94 000 de l’ADMR qui travaillent au quotidien", souligne Nicole Cristofari. "Il est aujourd’hui indispensable de revaloriser nos métiers, notamment sur le plan des salaires mais aussi sur la question de vie au travail."

Malgré des augmentations ces dernières années, les salaires des aides à domicile stagnent aujourd’hui "et un coup de pouce serait le bienvenu par reconnaissance mais aussi pour valoriser ces métiers", plaide la présidente de l’ADMR.