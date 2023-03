Comment la Gen Z travaille son image de marque professionnelle sur les réseaux sociaux

(ETX Daily Up) - Pour les jeunes issus de la génération Z, la "marque personnelle", l’image de marque qu’ils se construisent sur les réseaux sociaux, représente un outil crucial pour leur réussite professionnelle. Pour ses nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi, le but est de montrer à ses potentiels futurs employeurs une image juste et authentique. C’est pourquoi, les Z n’hésitent pas à partager leurs expériences, mais également leurs faiblesses et leurs imperfections.

Une nouvelle étude britannique publiée dans la revue Information Technology & People, révèle que cultiver sa "marque personnelle" sur les réseaux sociaux est devenu indispensable pour la génération Z pour se faire embaucher. Menée par l’Université D’East Anglia en collaboration avec l’Université de Greenwich, la recherche montre que cette stratégie doit se faire avec le plus d'authenticité possible. Elle doit refléter les expériences, l’expertise et les compétences acquises au cours de ses études et de précédents travaux. Mais il est préférable que cette image de marque professionnelle ne soit pas mensongère, elle ne doit pas occulter les faiblesses et les imperfections des Z à la recherche d’un travail.

"La cohérence de l'image devient une préoccupation essentielle pour la génération Z, qui souhaite mettre en valeur ses compétences auprès d'employeurs potentiels. Nous avons constaté que l'authenticité était perçue comme jouant un rôle central dans l'image de marque personnelle, et qu'elle était la caractéristique la plus cruciale des marques personnelles en ligne de la génération Z que les employeurs s'attendaient à trouver", explique Wenjie Cai, de l'université de Greenwich, et co-auteur de l'étude, dans un communiqué.

Les résultats publiés dans la revue suggèrent que la génération Z utilise cette combinaison comme stratégie pour établir des niveaux de confiance et d’engagement plus importants avec les employeurs.

Pour mener cette étude, des étudiants de la génération Z en dernière année d'une université britannique ont été interrogés sur leur image de marque personnelle. Des recruteurs et des conseillers de carrière ont été sollicités pour mieux comprendre leur processus de recrutement et les attentes de marque personnelle en ligne. Ils ont ensuite mené des entretiens professionnels.

Les profils des étudiants de la génération Z sur des plateformes de médias sociaux professionnels tels que LinkedIn ont été examinés en amont, puis intégrés au processus d’entretien. Des stratégies telles que l'autoréflexion efficace, la communication authentique, les processus d'autopromotion, la sensibilisation aux risques et le contrôle constant des empreintes numériques sont requises pour construire des marques personnelles fortes et cohérentes.

"Des recherches antérieures ont montré que les professionnels ont tendance à maintenir une image parfaite en ligne, mais nous avons constaté que pour les demandeurs d'emploi de la génération Z, une image imparfaite en ligne est plus efficace", a déclaré le co-auteur de l'étude, le professeur Alastair Morrison de l'université de Greenwich.

Selon les chercheurs, les universités devraient rechercher des informations sur la marque personnelle auprès des étudiants de la génération Z. L’objectif serait de mieux les comprendre et de les encadrer de diverses manières pour atteindre leurs buts et objectifs personnels en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs opportunités de formation et d’évolution. Les entreprises doivent davantage favoriser le dialogue avec les étudiants demandeurs d'emploi. Par exemple, partager leurs cultures organisationnelles, et avoir une ouverture sur les attentes spécifiques des postes à pourvoir.