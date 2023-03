Corée du Sud: le nombre de mariages au plus bas en 2022

(AFP) - Le nombre de Sud-Coréens qui se sont dit "oui" en 2022 a atteint son niveau le plus bas depuis 1970, selon des données publiées jeudi, dans un pays affichant le plus faible taux de natalité au monde.

Près de 192.000 couples se sont mariés l'an dernier selon Statistique Corée (KOSTAT). Il s'agit du chiffre le plus bas depuis 1970, année de la publication des premières statistiques sur le sujet.

Il marque aussi une baisse de 40% par rapport à l'année 2012, où 327.000 couples s'étaient unis.

Dans le cadre d'une première union, l'âge moyen des mariés a atteint son plus haut niveau: 33,7 ans pour le mari et 31,3 ans pour la femme. C'est respectivement 1,6 an et 1,9 an plus vieux qu'il y a 10 ans pour un premier mariage.

En plus du recul des mariages, la Corée du Sud est confrontée à un déclin chronique de son taux de natalité, avec le nombre de naissances le plus bas jamais enregistré (249.000) en 2022, battant ainsi le record enregistré l'année précédente.

La Corée du Sud est depuis longtemps en-dessous du seuil de renouvellement nécessaire au remplacement des générations, avec un taux historiquement bas de 0,78 naissance par femme l'année dernière.

Le gouvernement a dépensé près de 280.000 milliards de wons (200 milliards d'euros) depuis 2006 pour relancer la natalité, mais la population sud-coréenne devrait quand même chuter d'environ 52 millions à 39 millions en 2067, avec un âge moyen projeté de 62 ans.

Les experts estiment que plusieurs causes expliquent ce double phénomène de baisse du nombre de mariages et de la natalité, à savoir les prix élevés de l'éducation des enfants et du logement, dans une société compétitive où les emplois rémunérateurs sont difficiles à obtenir.

La double charge qui pèse sur les mères, à savoir s'occuper de la majorité des tâches ménagères et des enfants en plus de leur carrière professionnelle représente aussi un facteur-clé, selon des spécialistes.