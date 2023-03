Sébrazac. Du monde au quine de la chasse

Samedi soir 11 mars avait lieu le quine de la société de chasse à Estaing. Le succès a été au rendez-vous. Les joueurs sont venus nombreux et certains n’ont pas hésité pas à venir des départements voisins spécialement pour l’occasion ! En introduction, les commerçants et artisans (Estaing, Espalion et Laguiole) ayant offert des lots ont été chaleureusement remerciés par le président avec un merci particulier aux commerçants du village qui ont vendu des cartons. Les organisateurs de la soirée ont animé cette soirée jeu dans les meilleures conditions invitant régulièrement l’assemblée à sourire. La tension était malgré tout à son comble au moment du super quine où le téléviseur, d’une valeur de 300 €, était en jeu ou encore pour le quine debout pour emporter le jambon. L’ordinateur n’a pas été le grand gagnant de la soirée. La majorité des participants sont repartis les bras bien chargés et certains ravis d’avoir gagné du sanglier ou chevreuil. Que les participants soient une nouvelle fois remerciés ! Rendez-vous est pris pour l’an prochain. Leurs amis chasseurs des Liacouzes organisent leur repas sanglier à la broche le 2 avril, à 12 h au restaurant Vayssade, pensez à réserver au 05 65 44 41 18.