Trémouilles. Gabriel Négrié : un archer prometteur

Gabriel Négrié résident à Salacroup est un petit garçon de 6ans calme et tranquille. Et depuis la rentrée de septembre son caractère l’aide bien pour faire du tir à l’arc au club "Les archers du Céor". Donc lors de la fête du tir à l’oiseau il a à 10 m de distance : affûté son regard, pris son temps pour tendre la flèche et tirer et touché l’oiseau en bois sculpté de la taille d’un pigeon.

Le voici couronné mini-roitelet emportant un trophée représentant un chevreuil qu’il dessinera peut-être car c’est son autre passion.