Arvieu. Les aînés se font inviter par les écoliers pour carnaval et le goûter crêpes

Récemment, l’ambiance des grands jours a régné dans la salle Raymond-Almès.

Les écoliers d’Arvieu, leurs enseignantes et quelques parents, joliment déguisés pour le carnaval, ont ouvert les festivités en se rendant directement à la salle, faisant fi du beau défilé traditionnel dans les rues du village car la pluie s’était invitée de façon intrusive à la fête. Des aînés étaient pourtant partis faire leur randonnée du mardi.

Aussi, une récréation pour les traçous, improvisée dans une partie du gymnase a permis d’attendre les marcheurs. Pendant ce temps d’autres adhérents de la Céorette, s’adonnaient à leurs jeux de société favoris.

Quand tout le monde a pu être réuni, petits et grands ont échangé chansons et poèmes avant de déguster les délicieuses crêpes préparées par le Pt’tit bout d’où et offertes par le club. Une fois encore, cet après-midi intergénérationnel a valorisé le rôle de chacun dans une ambiance très conviviale.