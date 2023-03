Luc-la-Primaube. Les bénévoles, clés de voûte de la réussite

Pour sa 49e édition, la grande soirée des Croulants a bénéficié une nouvelle fois d’une organisation exemplaire, irréprochable.

Les 650 personnes présentes ont unanimement apprécié l’accueil, la convivialité, le repas, l’animation assurée par le groupe "No Réso" et la grande formation de Bernard Becker. Les efforts consentis par les 30 bénévoles de l’association ont été à la hauteur de l’organisation de cette prestigieuse soirée. En effet, si la fête fut belle, le succès est dû avant tout à toute cette équipe de bénévoles qui a donné de son temps, de l’énergie et s’est investie sans compter avant et pendant cet évènement dont ce sera le 50e anniversaire début mars 2024. Pas de bénévoles, pas de soirée. Les bénévoles sont ceux et celles sans qui rien ne serait possible. En fin de soirée, les participants en quittant la salle n’ont pas manqué de glisser un petit "merci" à Ghislain Bou et toute son équipe. Ils méritent bien un coup de chapeau et d’être pour une fois sur le devant de la scène.