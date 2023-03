Espalion. Les collégiens de 6e de l’IIC à l’assaut de la haute montagne

Les 65 élèves de sixième d’Immaculée Conception ont pris la direction des Pyrénées orientales et la station des "Angles" pour une immersion sur les grands sommets.

Comme chaque année, dans le cadre scolaire, un séjour d’une semaine est organisé avec trois objectifs principaux : la découverte d’un milieu différent du nôtre, en l’occurrence la haute montagne, la découverte aussi pour la plupart des élèves de la pratique du ski dans le cadre des activités physiques de pleine nature et enfin la vie en société, le respect, le partage, la tolérance, des valeurs extrêmement importantes dans le contexte actuel.

Chaleureusement accueillis par l’équipe du chalet "Ma Néou" au village des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, les 65 élèves de sixième ont vite pris leurs marques.

Au programme, une pratique de 4 heures de ski par jour avec Jessica, Bertrand, Sébastien, Stéphane, Grégory, Toinette, et Olivier, moniteurs de l’ESF (École de ski français) qui ont mis toute leur énergie et leurs compétences pour faire progresser les élèves. La remise des récompenses le dernier jour a bien montré les énormes progrès réalisés avec un niveau de pratique allant du flocon à l’étoile d’or.

Mais ils ont su aussi faire apprécier l’environnement et le cadre montagnard, sensibiliser sur les dangers et la sécurité, afin que tous ces jeunes pratiquants ne soient pas de simples consommateurs de glisse. Piscine du Centre Ma Néou pour se relaxer, diaporama sur le fonctionnement de la station, veillées avec jeux traditionnels ont aussi agrémenté ce magnifique séjour, avec un ensoleillement et une neige, exceptionnels.

Un séjour inoubliable pour tous ces jeunes.