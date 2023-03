Manhac. Les parents d’élèves ont organisé un bal déguisé de saison

Mars et l’approche du printemps. Depuis quelques années l’association des parents d’élèves de l’école de Lavernhe organise un bal.

Ce sont plusieurs enfants de l’école qui ont ouvert vers 19 h le bal. Déguisés en princesse, en superman, etc…, ils ont déambulé dans la salle des fêtes aux différents rythmes musicaux. C’est vers 21 h 30 que le premier groupe que l’on ne présente plus "On naît pas bon mais on se marre", qui a fait danser avec de la variété des années 70 à aujourd’hui, avant de lasser place à DJ Coco. Une belle soirée pour l’APE, la recette de la soirée servira bien entendu à diverses activités scolaires.