Crespin. L’Ostal Jean-Boudou renforce son équipe

Une nouvelle "tête" est apparue à l’Ostal Jean-Boudou qui devrait s’intégrer de manière plus prégnante. Hélène Moisan s’est présentée à la récente assemblée générale.

La cinquantaine, originaire de Flavin, elle fait ses études à Toulouse et obtient un master en lettre classique, latin et grec. Elle y rencontre l’homme de sa vie, pompiers de profession, et ne se voit pas partir à Paris à l’issue d’un concours. Elle élève ses deux enfants aujourd’hui âgés de 18 et 20 ans. Au cours de ses années où elle suit son mari au fil de ses mutations, elle acquiert de solides formations en gestion et comptabilité.

Depuis 23 ans, elle est professeure des écoles et souhaite servir la cause occitane et travailler auprès d’un public le plus large possible. Elle fait aussi des permanences à l’Ostal du patrimoni, toujours par passion de cette "Langa Nostra" chère à Jean Boudou. Elle sera un maillon de plus pour l’équipe de bénévoles.