Capdenac-Gare. Nuits & Jours de Querbes : quatre jours de poésie

Le petit village a vécu une nouvelle fois au rythme des poètes d’ici et d’ailleurs.

Incertains jusqu’au dernier moment après les annulations de train en cascade, poètes, comédiens et musiciens finalement se sont retrouvés à Querbes, tour récemment, pour célébrer une nouvelle fois le Printemps de la poésie.

Salles combles

Tour à tour, Camille Loivier, Jacques Lèbre, François Cancelli puis Cécile Grabias et Laurent Guitton, ont fait vivre aux scolaires comme au public adulte une intense semaine de découverte et d’émotion. Public scolaire à Bagnac-sur-Célé, Capdenac, Figeac, Sonnac, Decazeville, public adulte à Najac, Figeac, Capdenac, Querbes et Fourmagnac – partout la même écoute attentive, la même curiosité, la même chaleur de l’accueil. Les deux poètes, Camille Loivier, enseignante-chercheuse, spécialiste de la littérature chinoise, venue de Paris, Jacques Lèbre, ancien postier, venu d’Autun, se sont tous deux dits surpris par la qualité de cette écoute, par l’ambiance, comme celle de la soirée de lecture et de musique au coin du cantou de Querbes, et même par le nombre des présents, comme à la médiathèque de Najac ou dans la salle communale de Fourmagnac, où les rencontres ont fait salle comble.

Les poètes ne parlent pas seulement aux poètes, comme on le dit trop souvent. Quand ils savent trouver les mots et la petite musique qui touchent au plus profond de nous, comme Camille et Jacques, alors, cette semaine de poésie le prouve, ils peuvent parler à tous !