Paramount+ lance le premier abonnement réservé aux téléphones portables au Mexique et au Brésil

(ETX Daily Up) - Pour la première fois, Paramount+ lance une offre réservée aux téléphones. Cet abonnement donnera accès au même catalogue, mais sera moins cher et sans pub. Il sera uniquement disponible dans deux pays d'Amérique du sud, le Mexique et le Brésil.

"Avec des options tarifaires à plusieurs niveaux, Paramount+ atteindra encore plus d'abonnés en proposant des choix diversifiés aux clients et développera notre distribution mondiale directe au consommateur. La consommation de divertissements mobiles augmentant dans le monde entier, une option réservée aux mobiles rendra notre gamme de programmes plus accessible à notre public dans les pays où le mobile est roi", a déclaré Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+.

C'est au Brésil et au Mexique que la plateforme a décidé de lancer sa toute nouvelle offre adaptée au mode de consommation actuel. Un choix motivé par une étude interne ayant démontré que plus de 50% de la population en ligne dans ces deux pays utilisaient leur smartphone pour accéder à des services de streaming. L'abonnement ciblé permettra d'accéder au catalogue de Paramount+, mais uniquement via mobile ou tablette, et le tout sans publicité.

Il faudra compter 14.90 réaux brésiliens par mois, soit 2.66 euros, ou 133.90 réaux brésiliens par an au Brésil, soit environ 24 euros, et 79 pesos par mois, environ 4 euros, ou 709 par an au Mexique, soit un peu plus de 35 euros. Les abonnements standards coûtent respectivement 19.90 réaux brésiliens (3.55 euros) par mois ou 178.90 par an (31.88 euros), contre 109 pesos (5.40 euros) par mois et 979 pesos (49 euros) par an au Mexique.

"Cette nouvelle offre s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale visant à développer l'offre Paramount+", a révélé Marco Nobili.

Paramount n'est pourtant pas précurseur en la matière. Netflix avait déjà tenté l'expérience en Inde avec une offre similaire avant de s'exporter dans le reste de l'Asie et même en Afrique.