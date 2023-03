Quésaco : La Ligne Verte, cette théorie qui détermine la virilité des hommes

(ETX Daily Up) - Sur les réseaux sociaux, une nouvelle théorie, celle de la "ligne verte", promet d'aider à distinguer les hommes Alpha, comprendre les "vrais hommes", des bêtas, des hommes soumis. Cette théorie a été popularisée par un compte Twitter tenu par un certain Rivelino. Cet Américain s'appuie sur des photos de célébrité pour donner du poids à sa pseudoscience.

La théorie de la ligne verte a été conçue afin de comprendre la dynamique d’une relation à partir d’une simple photographie d’un couple. Une ligne verte, appelée aussi "l'axe de pouvoir", indiquerait le comportement de la personne envers le sexe opposé. Pour appliquer cette théorie, rien de bien compliqué. Il suffit de prendre la photo d'un couple et de tracer une ligne dans la couleur verte qui suit la posture de chaque personne présente dans l'image. Si la ligne verte dessinée sur l'homme est bien droite et que celle de la femme est penchée vers lui, vous pouvez en conclure que la femme a des sentiments plus profonds que l'homme. Mais l'objectif réel de cette théorie est de distinguer les hommes "alphas", les "mâles dominants", des hommes "bêtas", les "mâles soumis".

Cette idée a vu le jour sur le compte Twitter de Rivelino, qui a pour habitude d'analyser à outrance les postures et gestes des célébrités à partir de photos qu'il barre de lignes vertes et qu'il accompagne de remarques loufoques. Selon lui, la théorie de la ligne verte serait une preuve pour reconnaitre les "vrais hommes", comprenez ceux qui ne se penchent pas vers leur partenaire féminine.

Green Lines Matter pic.twitter.com/ooWk7aBJtn — Rivelino (@alpharivelino) 27 février 2023





Par exemple, Pete Davidson se penchant pour faire un câlin à Kim Kardashian est un signe de faiblesse, ce qui expliquerait leur rupture. Selon l'internaute, un exemple à suivre est celui d'un homme qui se tient droit et qui laisse les femmes se pencher vers lui, comme Donald Trump. Dans un autre genre, la dernière couverture du Vogue USA, qui montre la chanteuse Rihanna, prenant par la main le rappeur Asap Rocky, leur nouveau-né dans les bras de celui-ci. La ligne verte, serait placée sur Rihanna, qui n’est pas penchée vers son compagnon, mais qui marche devant lui. Rivelino y voit une soumission flagrante du rappeur, qui occuperait le rôle de "femme nourricière soumise" dans la relation. Cette pseudoscience pourrait également déterminer si la relation fonctionnera à long terme à partir des gestes corporels d’un couple.









Sur Twitter, de nombreuses personnes tournent en dérision cette théorie qui s’appuie sur des éléments triviaux. Un internaute réagit à l'une des photos du compte de Ravelino, montrant le boxeur Mike Tyson, comme dominant en raison de sa posture. "Je déteste démystifier la théorie de la ligne verte, mais 90% du fait de se pencher si vous êtes d'un côté ou de l'autre est parce que vous vous assurez inconsciemment que vous êtes dans le champ de vision de la caméra". Une autre internaute plaisante sur la théorie : "Cette théorie est bien la plus stupide de ce 21ème siècle".

Evidemment, aucune étude scientifique n'étaie cette théorie de la ligne verte, qui relève davantage de la psychologie de comptoir. "Des affirmations similaires sont largement diffusées par des 'experts en langage corporel', qui associent des positions faciales et corporelles spécifiques à des significations spécifiques, le tout à partir d'une seule photo", explique Vincent Denault, expert en communication non verbale, dans un entretien à Dazed. "Ces affirmations vont à l'encontre de décennies de recherche scientifique. Toute personne un tant soit peu familiarisée avec la recherche sur le comportement non verbal reconnaîtrait l'absurdité de ces affirmations".