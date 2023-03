Rugby : Espalion, Sévérac, Naucelle... on connaît l'amorce des phases finales régionales

Les huit équipes de rugby aveyronnaises évoluant en Régionale 2 et 3 ont bouclé la première phase du championnat le week-end des 11 et 12 mars. Et parmi elles, trois disputeront les phases finales à partir du 26 mars, bien qu'il y ait encore une réserve sur la qualification de Naucelle pour le championnat d'Occitanie.

Les affiches sont désormais connues. Jeudi 16 mars, la Ligue Occitanie de rugby s'est réunie pour valider les classements de Régionale 1 à 3 afin d'établir le calendrier des phases finales. En Aveyron, huit équipes évoluent en Régionale 2 et 3. Et parmi elles, trois ont terminé entre la 1re et la 4e place et ont décroché la qualification pour les phases finales, le championnat d'Occitanie.

Les formations qui ont terminé entre la 5e et la 8e place sont quant à elles reversée en challenge Occitanie. Et cela concerne quatre écuries aveyronnaises. Viviez, bon dernier de sa poule Régionale 2, a terminé la saison et jouera au niveau inférieur à la rentrée.

Deux Aveyronnais à la réception

Du côté des qualifiés pour les phases finales, deux équipes aveyronnaises recevront lors de la première étape qui aura lieu dimanche 26 mars :

- en Régionale 2 (16es de finale), Espalion (2e du groupe G) accueillera Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne, 3e du groupe F).

- en Régionale 3 (16es de finale), Sévérac (1er du groupe H) recevra Aussillon-Mazamet (Tarn, 4e du groupe G).

Mais toujours en Régionale 3, une réserve plane sur la qualification de Naucelle, pour l'instant 4e de son groupe. "La commission de discipline doit statuer lundi 20 mars 2023, sur un dossier concernant Naucelle, dossier susceptible de modifier ou non le classement de la poule H", précise le comité régional dans le document présentant les phases finales. Et si Naucelle est rétrogradé d'une place, ce sera une autre formation aveyronnaise qui prendra sa place en phase finale : l'entente Villefranche-Saint-Antonin.

Et l'équipe qui se qualifiera pour le championnat d'Occitanie se déplacera à Labruguière (1er du groupe F).

Les vainqueurs se qualifieront pour les 8es de finale qui auront lieu sur le terrain du mieux classé le 2 avril, pour la R2 et la R3. Et pour passer à la division supérieure, il faudra atteindre les quarts de finale. Huit billets qui permettront aussi de poursuivre ensuite en championnat de France.

Le programme des phases finales d'Espalion. Repro CP

Les phases finales de Régionale 3, avec soit Naucelle soit Villefranche-Saint-Antonin. Repro CP

Les affiches du challenge Occitanie

Le challenge honorifique régional de R2. Repro CP