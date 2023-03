Trimestre anti-inflation : enseignes, produits, durée... comment fonctionne le dispositif ?

Dans le cadre du trimestre anti-inflation, les enseignes de la grande distribution commercialisent depuis ce mercredi 15 mars une large sélection de produits du quotidien au prix le plus bas possible.

Un trimestre anti-inflation jusqu'à quand ?

Les enseignes de la grande distribution s’engagent à aller au-delà de leurs promotions habituelles sur une gamme importante de produits alimentaires du quotidien qu’ils auront choisie librement, jusqu'au 15 juin. Le trimestre anti-inflation "garantira sur un nombre de références élevées (…) un niveau de prix le plus bas possible", a déclaré le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire le 6 mars dernier.

Quelles enseignes participent au trimestre anti-inflation ?

Auchan, Aldi, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Lidl et Système U se sont engagés à participer à l’opération. En revanche, l’enseigne E.Leclerc a refusé d’y prendre part. "Je n’ai pas attendu une réunion publique pour être moins cher", avait déclaré sur CNews le président du groupe Michel-Edouard Leclerc, qui ne veut pas "sacrifier cette image prix sur l'autel d'une communication politique".

Système U, Carrefour, Casino ou encore Intermarché avaient déjà annoncé mettre en place des paniers anti-inflation avant le lancement du trimestre anti-inflation.

Quels sont les produits concernés par le trimestre anti-inflation ?

L’opération trimestre anti-inflation porte majoritairement sur les produits de marques distributeurs, c’est-à-dire ceux qui sont propriété des enseignes et sur lesquels elles ont le plus de "latitude" pour fixer les prix. Les articles seront librement choisis par chaque enseigne et pourront varier d’une région à l’autre.

Comment repérer les produits du trimestre anti-inflation ?

Ils seront identifiables grâce à un logo tricolore "trimestre anti-inflation" (ci-dessous). Des "stops rayons" seront également mis en place pour guider les consommateurs.