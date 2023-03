Baraqueville. Un début d’année riche en actions culturelles avec l’Ajal

Réputée pour animer la bastide de Sauveterre-de-Rouergue avec ses trois festivals, l’Association jeunesse arts & loisirs (Ajal) porte également de fortes actions culturelles sur le territoire, notamment à destination des publics scolaires et empêchés. Entre décembre et février, des ateliers croisant disciplines et sensibilités ont eu lieu auprès de publics scolaires et dans les Ehpad du Pays ségali.

L’artiste Lombre est intervenu dernièrement dans les écoles de Naucelle et Lardeyrolles, pour échanger avec les élèves autour de son métier d’artiste auteur interprète. Menés en partenariat avec le centre social et culturel du Pays ségali, ces ateliers ont permis aux élèves (CE1 au CM2), de s’essayer à un atelier d’écriture qui a donné lieu à de remarquables compositions.

Le groupe aveyronnais Antes & Madzes est également intervenu dans les écoles de Baraqueville (Georges-Brassens) et Rieupeyroux (Pierre Alechinsky) dans le but d’initier les élèves à la culture hip-hop. Du CP au CM2, les élèves ont réalisé un travail d’écriture collective durant 6 ateliers, les initiant aux techniques de création artistique telles que l’écriture, la création d’une bande-son et l’enregistrement d’un morceau.

Dans le cadre de sa saison culturelle "Musiques Itinérantes en Pays ségali", l’Ajal a accueilli il y a quelque temps le concert pédagogique "Peace & Lobe", au cinéma Le Fauteuil Rouge, à Baraqueville. Soutenu par la fédération Octopus et Agi Son, ce spectacle immersif a pour objectif de sensibiliser les élèves aux pratiques et risques auditifs ; histoire de la musique et de l’amplification, fonctionnement de l’oreille interne, gestion et mesures à prendre… De la 4e à la 2de, une centaine d’élèves du territoire ont participé à cette action de prévention auditive afin de donner aux jeunes les clefs pour une meilleure gestion de leurs oreilles.

En partenariat avec l’association ProDiGes culture, le projet "Mémoires vives" mené en Ehpad avait pour but d’amener un travail collectif autour de la transmission de la mémoire grâce à des outils thérapeutiques tels que la musique, la photographie ou encore la cuisine. Les créations, issues d’une vingtaine d’ateliers menés d’octobre à janvier, ont été restituées sous la forme d’un film diffusé en présence des familles, à Sauveterre-de-Rouergue, suivi de Ceignac en après-midi pour les Ehpad Sainte-Marthe et Marie Immaculée.

Ces temps d’échanges ont donné lieu à de riches partages d’expériences entre résidents, personnel, familles et intervenants : Julien Coquentin, Stéphanie Blanquet et Francis Esteves.