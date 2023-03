Un premier Salon du mariage réussi

La première édition, partagée entre défilés de mode, tombola, châteaux gonflables et bornes à photo, a convaincu tant les acteurs que les visiteurs.

La salle des fêtes de la Madeleine a vibré de douves émotions avec le premier Salon du mariage. Une édition réussie et prometteuse qui était orchestrée par l’Agence événementielle Anaïs Blanc.

"Nous travaillons beaucoup sur l’Ouest Aveyron et sommes aussi organisateurs du Salon du mariage d’Albi et de Rodez, explique Anaïs. À Villefranche, il y a du potentiel, de super prestataires qu’on ne connaît pas et qu’il faut mettre en lumière. "

L’événement a drainé de futurs mariés du Villefranchois mais aussi de Figeac, de Rodez, de Montauban qui ont bénéficié de la présence de 23 prestataires représentant tous les métiers du mariage (sauf les alliances) pour préparer le plus beau jour de leur vie ! Un satisfecit pour Anaïs et son équipe qui pense déjà à renouveler le Salon l’an prochain. "Le mariage est en effet plus que jamais d’actualité. C’est positif. Après Covid, on bénéficie de beaucoup de demandes. On se retrouve déjà avec des réservations pour 2024. C’est une très bonne nouvelle. "