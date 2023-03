Aveyron : à Rodez, près de 200 motards en colère contre un contrôle technique dédié

La potentielle entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux roues motorisées irrite les motards, qui se sont fait entendre ce samedi entre Rodez et Onet-le-Château.

Réunis bruyamment devant la préfecture vers 16 heures, quelque 200 motards ont manifesté ce samedi 18 mars à l’appel de la Fédération française des motards en colère de l’Aveyron (FFMC), Leur mobilisation avait commencé vers 14 heures, depuis la zone de Bel air, et les a conduits à une sorte de tournée des centres de contrôle technique automobile.

"Du lobbying"

Dont certains, comme le souligne le président de la Fédération des motards en colère Emmanuel Martinez, «font du lobbying» auprès de l’Union européenne pour qu’entre en vigueur un contrôle technique pour les deux roues.

«On a travaillé pendant un an avec le gouvernement pour proposer des mesures alternatives, des mesures qui, selon la directive européenne, peuvent éviter d’imposer un contrôle pour les deux roues », explique Emmanuel Martinez.

Prime à la conversion pour les motos, homologation du bio carburant E85, sensibilisations diverses… Autant de propositions validées par le gouvernement, qui a cependant trop tardé à officialiser ces mesures.

Le Conseil d’État s’est de ce fait saisi du dossier, contraignant l’État à mettre en place ce contrôle technique pour le deuxième semestre de 2023.

En colère

Une aberration pour les Motards en colère, qui soulignent que, alors que le nombre d’usagers des deux roues a augmenté en 30% depuis 2010, leur nombre d’accidents mortels a baissé de 19%. Et que dans 65 % de ces accidents mortels, c’est un tiers qui est responsable et non l’usager de deux roues.