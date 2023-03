Aveyron : le casse-tête du transport scolaire dans les mains de la Région ?

Du côté de Salles-Curan, cela avait fait particulièrement jaser. Lors de la dernière rentrée scolaire, de nombreux parents d’élèves du coin s’étaient offusqués de ne pas bénéficier d’un transport vers le collège privé de la commune, comptant 130 élèves. Hier, le maire, Maurice Combettes, a rappelé cette problématique face à la présidente de Région, pointant notamment du doigt le choix de communes voisines – Villefranche-de-Panat et Lestrade-et-Thouels –, de diriger leurs jeunes vers les collèges de Réquista… Les réponses n’ont pas tardé à fuser. Carole Delga, en premier : "Ce collège ne figure pas sur la carte scolaire et il n’y a donc aucune raison d’organiser un transport pour. Il y a des lois et il n’y a pas d’exception. Nous faisons du transport scolaire, pas du transport à la demande. Et cela n’a strictement rien à voir avec le fait que ce collège soit privé ou public." Michel Vimini, maire de Villefranche-de-Panat en suivant : "Je n’ai jamais fait le choix d’exclure Salles-Curan. Il n’a jamais été question de votre collège payant, mais des publics de Réquista et de Pont-de-Salars. Et je tiens à dire que j’ai le soutien de tous.""Le problème, c’est qu’en ville, les gens vont à la mosquée, à la synagogue, à l’église et autres gratuitement. Et ici, on laisse les enfants au bord de la route", a tenté de répondre l’édile de Salles-Curan, avant d’être vivement coupé par la présidente de Région : "Ce genre de propos, c’est totalement démago et ça n’a pas sa place dans une République. Je ne veux même pas répondre à cela !". "Ce n’est pas moi qui le dis, mais les parents", s’est défendu son interlocuteur…