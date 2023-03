Football : "C’est une victoire plutôt bien construite" se réjouit Santini après le succès de Rodez à Amiens

Samedi 18 mars, les Ruthénois se sont imposés pour la troisième fois de suite, cette fois sur la pelouse d'Amiens (1-3), lors de la 28e journée de Ligue 2. Un succès qui permet aux Aveyronnais de passer 16es et de sortir de la zone rouge.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

En première mi-temps, on aurait pu mieux faire dans le jeu vers l’avant. Après le but, on a un peu hésité. On s’est bien repris par la suite. En seconde période, on a réussi à mettre plus de folie vers l’avant. C’est une victoire plutôt bien construite. Mais on a pris un but un peu stupide et Lionel (Mpasi) nous a sauvé le but du 2-1. Ça aurait pu mal tourner, mais les joueurs se sont bien repris.

Philippe Hinschberger, entraîneur d’Amiens

On est tombé dans un mauvais scénario. Mpasi a fait deux arrêts extraordinaires avant la mi-temps. Ensuite, notre seconde période a été mauvaise. On a joué contre une équipe en forme, qui a du répondant et n’a pas volé sa victoire. Je regrette tout de même qu’on n'ait pas pris l’avantage avant la pause.