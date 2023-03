Football : Hugo Garié et Rodez II ne veulent pas se "laisser marcher dessus" par Onet lors du derby de N3

Arrivé au Raf la saison dernière dans la catégorie U18, le milieu défensif est en train de se faire une place dans le cœur du jeu de Rodez II à tout juste 18 ans. Il avait intégré le groupe National 3 lors du match aller face à Onet. Un adversaire qu’il retrouvera dimanche 19 mars à 14 h30 à Vabre.

"C’était bizarre de voir autant de monde pour ce derby. C’était la première fois que cela m’arrivait de jouer devant autant de spectateurs. 700 environ, je crois. L’engouement que le derby donne, c’est énorme. C’était ma première feuille de match avec le N3. C’est un bon souvenir, à part le résultat et le scénario avec ce penalty", se remémore les yeux mi-émerveillés, mi-rageux, Hugo Garié.

Majeur depuis peu de temps, le natif de Millau n’avait pas encore connu les saveurs du derby ruthéno-castonétois. Il avait été gâté pour sa première, un 22 octobre 2022, par un scénario hitchcockien et à la fin cruelle pour les siens (défaite deux buts à un, en manquant un penalty à l’ultime seconde).

Millau, Toulouse puis Rodez

De Millau à Toulouse, Garié a déjà acquis de l’expérience footballistique. Après ses débuts avec le ballon rond dans la ville du gant, où il a effectué ses premières gammes, le bond vers le haut niveau est arrivé rapidement. Précoce, c’est chez les violets du Téfécé que le garçon va poursuivre son épanouissement sportif dès les U12. Un bail qui durera cinq saisons, jusqu’à l’été 2021. Avec au milieu un passage au centre de préformation de Castelmaurou. Puis l’arrivée dans la capitale aveyronnaise.

"J’ai évolué de 12 à 17 ans au TFC, puis le club ne m’a pas conservé. J’ai eu l’occasion de rebondir en U18 à Rodez. Ça me rapproche aussi de la maison", explique celui qui est en première année de BTS support action managériale au lycée Monteil. Les U18 et l’équipe III en fin de saison dernière, une préparation estivale avec le groupe N3 et un frein à ronger jusqu’à ce 22 octobre. Et puis, enfin la première à ce niveau contre le voisin castonétois. La progression est constante. Notamment au cœur d’un mois de décembre durant lequel les sang et or ont aligné trois succès consécutifs, les relançant dans la course au maintien.

"Nous sommes prêts"

Où va s’arrêter le jeune milieu défensif ? L’intéressé ne veut pas se donner de limites : "Je suis ambitieux. Devenir professionnel, c’est le rêve de tout petit garçon. Si tu peux arriver à ce niveau, c’est le kif. Cela reste un vrai objectif." Mais avant de rejoindre la L2 et le groupe professionnel au moins à l’entraînement, il reste un long chemin à parcourir pour l’ancien Toulousain. Et une réalité. Celle du maintien à conquérir avec ses coéquipiers.

Un maintien qui passe d’abord par la manche retour face au meilleur ennemi du Raf, dimanche 19 mars, et une revanche à prendre cinq mois après la première bataille. "Il y a un double enjeu. La fierté déjà, nous ne devrons pas nous laisser marcher dessus chez nous et leur montrer qui est le patron. Et les points, pour nous comme pour eux. Nous sommes prêts. Le match aller est encore là (pointant sa gorge)", conclu Hugo Garié, impatient d’en découdre.