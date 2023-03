Insolite : en Aveyron , embauchez un sapeur-pompier volontaire pour cet été

Afin d'être assuré d'avoir des pompiers sous la main pour réaliser ses missions d'été, le centre de secours du Bassin decazevillois invite les entreprises, voire plus, à engager un sapeur-pompier volontaire pour la saison.



Le centre des sapeurs-pompiers du Bassin communique : "Mesdames et messieurs, chers élu(e) s et partenaires, vous recherchez de la main d’œuvre pour cet été ? Pour votre saison estivale 2023, nous vous proposons l’embauche d’un(e) employé(e), sapeur-pompier volontaire.

Quel est le profil du sapeur pompier volontaire (SPV) : bonne forme physique ; ponctualité, rigueur, discipline, esprit d’équipe ; habitude des tâches et horaires difficiles ; valeurs de respect, dévouement et cohésion. C’est en outre un atout sécurité pour votre établissement et vos collaborateurs."

En recrutant un(e) candidat(e) SPV qui restera sur le secteur cet été, vous aiderez ainsi le Centre d’incendie et de secours du Bassin à assurer ses missions de secours sur la période estivale. "Un SPV n’est pas appelé en intervention pendant son temps de travail (sauf accord spécifique), assure le centre de secours. La sécurité est l’affaire de tous, conservons nos sapeurs pompiers volontaires sur le secteur !"

Si vous êtes concerné(e) par cette démarche, prière de prendre contact avec le Centre d’Incendie et de Secours du Bassin : lieutenant Olivier Guiraud, 05 65 43 80 30, csp-bassin@sdis12.fr.