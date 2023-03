Le pressing Vet Net cherche un repreneur, sinon…

À Decazeville, comme partout ailleurs, des commerces ouvrent, d’autres ferment. Le pressing Vet Net, le dernier sur la localité, situé au 12 rue Alexandre Bos, face à la Poste, doit fermer. Il est loin le temps où Decazeville comptait encore quatre pressings…

"On cherche en vain un repreneur. Nous y avons pourtant investi 50 000 € en 2018 afin de le moderniser, d’améliorer les conditions de travail et le mettre en règle face aux nouvelles normes environnementales. Le pressing est vaste et lumineux avec 100 m2, permettant un bon accueil de la clientèle (nettoyage, blanchisserie et repassage). Il est facile de stationner à proximité", insiste Robert Cantos. Cela paraît tout indiquer pour une personne qui connaît ce domaine ou bien quelqu’un qui souhaite se recycler, repartir dans autre chose. Faute de candidat à une reprise d’activité, Vet Net fermera définitivement ses portes le 31 mars prochain, lorsque la derière employée en poste fera valoir ses droits à la retraite.