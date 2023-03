Espalion. Le vélo-club s’est fait l’ambassadeur du territoire

Dimanche dernier, le club a fait découvrir la région à vélo.

Rendez-vous annuel des cyclistes de la région, cette année, l’organisation de la concentration Albert-Bures en l’honneur du fondateur de la Ligue Midi-Pyrénées revenait au comité départemental de l’Aveyron qui l’avait confiée au Vélo Club Espalionnais.

Un peu plus d’une centaine de cyclistes, cyclotouristes ou vététistes ont été ravis de découvrir la région sous la conduite des licenciés du club présidé par Bernard Michel et Jean-Claude Solier, fortement mobilisés pour cette journée.

Les parcours route ou VTT ont permis de visiter Espalion, Saint-Côme-d’Olt faisant partie des plus beaux villages de France, la coulée de lave de Roquelaure (étonnant éboulis basaltique du Clapas de Thubiès), le Canyon du Trou de Bozouls et, pour finir, le village d’Estaing également classé plus beau village de France. Des circuits d’une cinquantaine de kilomètres pour les cyclistes et d’une trentaine pour les VTT qui ont laissé un beau souvenir aux participants et peut-être l’envie de revenir !

Avec le soutien de la municipalité qui avait mis à disposition la structure, la logistique de l’événement était basée au centre de vacances "Aux Portes des Monts d’Aubrac" de la route de Saint-Pierre. À midi, après le vin d’honneur convivial, les participants qui le souhaitaient ont pu se restaurer sur place et déguster un aligot incontournable lorsque l’on vient découvrir le Nord-Aveyron. La fête du timbre, qui cette année avait choisi le thème du vélo, a judicieusement complété cette belle journée qui a été un succès grâce aux bénévoles du Vélo Club Espalionnais.