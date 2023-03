Decazeville. "Papi", un pèlerin, un vrai, qui en a dans les mollets

Le bureau de l’office de tourisme de Decazeville vient d’accueillir un de ses tout premiers randonneur-pèlerins de l’année, cheminant sur le GR 65. Il s’agit de Jean-Claude Damato alias "Papi le pèlerin".

Bien connu sur les chemins jacquaires, ce marcheur originaire de l’Hérault affiche déjà des milliers de kilomètres à son compteur (chemins d’Arles, Cap Finisterre, Camino del Norte…). Son but est de rejoindre le Puy-en-Velay (Haute-Loire) en parcourant d’autres fameux chemins de grande randonnée (Via Podiensis, Chemin Urban V, Chemin de Stevenson). dans tous les cas, cela demeure des randos XXL !

A signaler que "Papi le pèlerin" randonne pour une bonne cause : récolter 1 € par kilomètre parcouru au profit de l’association "Rêves" (qui permet de réaliser les rêves d’enfants gravement malades). On peut suivre les rencontres, découvertes et aventures de Jean-Claude sur sa page Facebook : "Papi le Pèlerin"