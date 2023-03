Alors que six manifestations sont prévues ce samedi matin en Aveyron, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées à Rodez pour dire non au 49.3 utilisé par le gouvernement pour faire passer en force la réforme des retraites.

La réforme des retraites ne passe pas et encore moins l'utilisation du 49.3 par l'exécutif jeudi 16 mars à l'Assemblée nationale pour valider au forceps la réforme des retraites. À l'appel de l'intersyndicale aveyronnaise, six mobilisations sont prévues ce samedi 18 mars à Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Millau, Saint-Afrique, Capdenac et Rodez. À Villefranche-de-Rouergue À Decazeville À Rodez Dans la préfecture aveyronnaise, 1200 personnes (selon les syndicats) se sont rassemblées ce samedi matin devant l'agence de la Carsat (Assurance retraite) située dans le quartier de Bourran. "On remettra le couvert le 23 mars" Un point de départ symbolique pour le cortège qui doit cheminer jusqu'à la cathédrale. "À deux jours du vote d'une mention de censure, nous sommes ici pour essayer d'inciter les parlementaires à ne pas voter ce passage en force, indique Emmanuel Dumas (Force ouvrière). Ça continue, et on remettra le couvert le 23 mars soit pour la fête, soit pour manifester à nouveau notre mécontentement" prévient-il.