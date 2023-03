Rugby : à six mois de la Coupe du monde, le XV de France termine deuxième du tournoi des Six Nations

L'édition 2023 du tournoi des Six Nations a livré son verdict, ce samedi 18 mars. Le XV de France termine à la deuxième position, derrière l'Irlande.

Dernier gros test pour le XV de France avant la Coupe du monde qui se déroulera sur ses terres à l'automne prochain, le tournoi des Six Nations s'est achevé ce samedi 18 mars 2023. Les Bleus ont terminé en deuxième position.

La première place était en jeu

Les troupes de Fabien Galthié pouvaient encore espérer remporter le tournoi, et réaliser le doublé, après le Grand Chelem bouclé en 2022. Deuxièmes derrière l'Ilrande avant le coup d'envoi de la dernière journée de ces Six Nations version 2023, les Français devaient d'abord l'emporter contre les Gallois.

Un succès en demi-teinte

Si le pays de Galles a cueilli a froid, d'entrée, le XV de France grâce à un essai de North, les Bleus ont ensuite déroulé. Penaud, Danty, Atonio et Fickou y sont allés de leur essai. Peu avant l'heure de jeu, le score est sans appel : 34-7 pour la France.

Bonne nouvelle : le bonus offensif est assuré. Et l'écart est important, ce qui est bon à prendre pour le goal-average. Mais Roberts et Williams vont, en 10 minutes, sonner la révolte galloise. L'avantage n'est plus que de 13 points (34-21) : ce sera le même au score final, chaque sélection marquant un essai dans les cinq dernières minutes.

Avec ce succès 41-28, Bleus ont fait le job et ont, avant le coup d'envoi d'Irlande-Angleterre, un point de plus que le XV du Trèfle. Mais en cas d'égalité, c'est le goal-average général qui est pris en compte. La France a +59, et les Irlandais +66. Il ne faudrait pas que les partenaires d'Antoine Dupont, qui comptaient 27 points d'avance sur les Gallois, regrettent d'avoir vu leur matelas se dégonfler...

L'Irlande récupère son bien

Dans son antre de l'Aviva Stadium, l'Irlande a récupéré son trône. S'ils ont d'abord été chahutés par des Anglais revanchards après l'humiliation subie face à la France, les Vert et Blanc ont remis les pendules à l'heure avant la pause, marquant le seul essai du premier acte (10-6).

Tout s'est décanté en seconde période. Le XV de la Rose, qui a concédé un carton rouge, n'est pas parvenu à freiner l'Irlande. A Dublin, cette dernière a imposé à sa loi, remportant un succès bonifié (29-16), mettant la main sur le trophée, et bouclant un superbe Grand Chelem.

Prochaine escale : le Mondial

Le XV de France n'aura donc trébuché que contre l'Ilrande dans ce tournoi des Six Nations 2023. Avec quatre victoires et une défaite, les troupes de Fabien Galthié terminent en deuxième position, à six mois du début de la Coupe du monde qui se disputera dans l'Hexagone. Les Bleus démarreront le 8 septembre avec un immense choc contre les All Blacks. Ils affronteront ensuite l'Uruguay, la Namibie et l'Italie.