Espalion. Un regard sur La lumière et le cinéma

Le dernier numéro de Camin’Olt porte un regard sur le cinéma et il propose une dizaine de reportages, illustrés de photos. L’éditorial de Jean-Luc Barrié nous invite à passer à la lumière. Les autres articles portent sur des sujets variés : Quand le gel et la neige arrivent ; La mémoire qui s’oublie ; "Un film et des innovations à partager" ; Dire et entendre l’indicible ; L’objectif, correcteur d’ignorance ; Un œil limpide pour une vie dans la lumière ; pépé raconte des salades ; Tarte au citron en verrines individuelles ; Rise up ! ; Carême et Semaine sainte ; La fierté de tout un village.