Alcool, drogue, tabac : les jeunes les délaissent pour la cigarette électronique

L’Observatoire français des drogues et toxicomanies a sondé 23 701 jeunes.

Les adolescents consomment moins d’alcool et fument moins de tabac et de cannabis, révèle une étude de l’observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) publiée ce mois de mars, sur la base d’entretiens avec 23 701 jeunes âgés de 17,4 ans en moyenne.

"Tous les niveaux d’usage de drogues ont baissé depuis 2017", établit l’étude, "en particulier celui du tabagisme".

Mais "l’usage de la cigarette électronique augmente fortement".

"Les résultats confirment la hausse continue du pourcentage d’adolescents de 17 ans qui n’ont jamais bu d’alcool, ainsi que la situation défavorable des jeunes en apprentissage ou de ceux sortis du système scolaire pour lesquels les niveaux d’usage sont toujours supérieurs à ceux des lycéens", poursuit l’étude.

Dégradation de la santé mentale

En chiffres : moins d’un jeune sur deux (46,5 %) déclare avoir fumé au moins une fois une cigarette, contre 59 % en 2017.

Pour le cannabis : ils sont 29,9 % à avoir expérimenté en 2022, contre 47,8 % en 2014. Sur l’alcool : 19,4 % des 17 ans affirment n’avoir jamais bu, contre 14,3 % en 2017.

Comment expliquer une telle tendance, "dans la continuité du recul de la diffusion du tabac, de l’alcool et du cannabis observé depuis une dizaine d’années" ?

L’OFDT replace l’étude dans le contexte de l’après Covid-19. Et rappelle qu’on ne peut pas en tirer de conclusion hâtive sur la santé des adolescents : "Les quelques indicateurs de santé présents dans l’enquête décrivent une situation sanitaire nettement moins favorable, avec une dégradation de la santé mentale d’une partie de la population adolescente en 2022."

Selon l’OFDT, "18 % des adolescents ont eu des pensées suicidaires en 2022, contre 11,4 % en 2017".