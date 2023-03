Estaing. Après-midi rencontre avec le club des aînés

Le club des aînés de Coubisou ne manque pas d’idées pour rassembler ses adhérents mais aussi les habitants de la commune ou d’ailleurs. Récemment, il proposait un documentaire sur la région. De villages en hameaux, les participants se sont promenés au fil des rencontres avec les habitants de ce terroir tout en découvrant le patrimoine de ces villages, souvent classés parmi les "Plus beaux villages de France", et implantés sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Conques, Estaing, Espalion, Saint-Côme, Sainte-Eulalie ou encore l’Aubrac… Des images et des témoignages d’une grande authenticité qui ont permis à tous de passer un bien agréable moment.

Venait ensuite la projection d’un diaporama de photos prises lors des différentes rencontres qu’organise le club des Deux Clochers. Repas, voyages, assemblée générale, après-midi jeux… Un retour en images fortement apprécié de tous. Bonheur, joie et émotion se lisaient sur les visages. Pour clôturer cette agréable rencontre, verre de l’amitié et gâteaux faits maison étaient offerts à tous. Cette manifestation, dont le but était d’animer un dimanche après-midi, a été gracieusement offerte par le club des aînés de Coubisou.