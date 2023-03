Collecte nationale des Restos du Cœur : l'Aveyron fait fort avec 65 tonnes de denrées récupérées

10 tonnes de plus qu'en 2022 ont été récupérées en Aveyron lors de la collecte nationale des Restos du Coeur.

La collecte alimentaire des Restos du Coeur en Aveyron, organisée du 3 au 5 mars 2023, a fait plus fort que l'année précédente. Environ 65,5 tonnes de denrées ont été récupérées, pour 55,5 tonnes en 2022, soit une augmentation de 18%.

Une merveilleuse nouvelle pour l'antenne départementale dont les besoins augmentent. "En un an, le nombre de personnes accueillies en Aveyron a augmenté de 50 %, nous sommes le département d'Occitanie avec la plus forte progression en un an", détaille la présidente Aline Rivière.

"Un grand merci" est adressé aux 300 bénévoles réguliers des Restos du Coeur et aux 250 bénévoles ponctuels qui se sont greffés à cette journée pour aider. Bien plus de personnes étaient mobilisées cette année, se réjouit le référent collecte départemental, Jacques Delmas. Ce nombre a permis d'élargir les zones de collecte. "Réquista, Rignac, Montbazens, Laguiole; Entraygues, Mur-de-Barrez, Saint-Côme... Avant, nous n'avions pas assez de monde pour se rendre dans ces communes, on laissait parfois juste des paniers de collecte que l'on venait récupérer le soir". Les bénévoles ont pu se rendre dans 56 magasins contre 49 l'an passé, et avec des horaires de collecte élargis.

"Nous suivons la courbe des besoins"

Les Restos du Coeur remercient les entreprises qui ont aidé d'un point de vue logistique, notamment pour transporter les 65 tonnes de denrées. Les associations locales étaient également mobilisées ce week-end de collecte : le Rotary Laguiole, la mission locale de Saint-Affrique, le centre des associations de Baraqueville, la Maison familiale rurale de Naucelle, le centre social de Montbazens, le foyer Saint-Pierre de Rodez et le Secours catholique. Les clubs sportifs du Rodez Aveyron Football et le SO Millau Football ont aussi contribué.

L'antenne aveyronnaise des Restos du Coeur espère que cet engouement va durer. Lors de la collecte départementale d'octobre 2022, 83 tonnes avaient été réunies, soit une forte hausse de 50 % par rapport à l'année passée. "Nous suivons la courbe des besoins, avec la hausse du nombre de familles accueillies. Mais je pense que cette année encore, il nous faudra lancer une collecte départementale. Avec tout qui augmente, surtout les prix de l'énergie et de l'alimentation, de nouvelles familles vont venir nous voir d'ici le mois d'octobre", estime Aline Rivière.

Sur un an, 882 562 repas sont servis en Aveyron, soit 700 tonnes de denrées distribuées aux 11 centres du département. Cet hiver, elles ont été adressées à 2 000 familles aveyronnaises.

